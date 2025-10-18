Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У ДСНС повідомили про двох постраждалих у Сумах через атаки Росії (оновлено)

У місті зафіксували влучання біля освітніх закладів та залізничного вокзалу. 

У ДСНС повідомили про двох постраждалих у Сумах через атаки Росії (оновлено)
Фото: sumypost.com

Унаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури Сум. 

Про це повідомив секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

Росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу. 

Раніше сьогодні росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка. Пошкоджені близько 10 домогосподарств, вікна та три дахи.

У ДСНС о 17:15 повідомили, що російські ударні безпілотники атакували різні частини Сум. Попередньо, травмовані дві людини.

Фото: Сумська ОВА

Фото: Сумська ОВА
