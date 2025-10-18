У місті зафіксували влучання біля освітніх закладів та залізничного вокзалу.

Унаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури Сум.

Про це повідомив секретар Сумської міськради Артем Кобзар.

Росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.

Раніше сьогодні росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка. Пошкоджені близько 10 домогосподарств, вікна та три дахи.

У ДСНС о 17:15 повідомили, що російські ударні безпілотники атакували різні частини Сум. Попередньо, травмовані дві людини.

Фото: Сумська ОВА