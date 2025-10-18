Унаслідок ворожої атаки сьогодні зафіксовані влучання поблизу освітніх закладів та об’єктів залізничної інфраструктури Сум.
Про це повідомив секретар Сумської міськради Артем Кобзар.
Росіяни атакували обласний центр безпілотниками. Пошкоджено вікна у пасажирських вагонах та будівлі вокзалу.
Раніше сьогодні росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах, постраждала жінка. Пошкоджені близько 10 домогосподарств, вікна та три дахи.
У ДСНС о 17:15 повідомили, що російські ударні безпілотники атакували різні частини Сум. Попередньо, травмовані дві людини.