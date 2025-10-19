Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: Україна готує нові удари по російських нафтопереробних підприємствах

Ситуація на фронті залишається під контролем Сил оборони України.

Зеленський: Україна готує нові удари по російських нафтопереробних підприємствах
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

Президент Зеленський розповів про ситуацію на фронті залишається під контролем, зокрема на Покровському напрямку, а також у районах Куп’янська, прикордоння Харківщини та Сумщини, і в Запорізькій області.

Ситуація на фронті залишається під контролем, зокрема на Покровському напрямку, а також у районах Куп’янська, прикордоння Харківщини та Сумщини, і в Запорізькій області.

"Ми тримаємо ситуацію, я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість. Готуємо певні наші кроки на фронті та відповідаємо росіянам на кожен їхній удар", — зазначив президент.

Під час розмови з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським йшлося про збільшення дальності та точності українських ударів. За його словами, українські далекобійні засоби регулярно уражають російські нафтопереробні підприємства.

"Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", — наголосив Зеленський.

Президент окремо відзначив успіхи українських військових на Куп’янському напрямку, зокрема воїнів 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, 92-ї окремої штурмової бригади, 127-ї окремої важкої механізованої бригади, а також підрозділів Сил спеціальних операцій, СБУ та Військової служби правопорядку.

"Дякую всім вам, воїни!" — підсумував глава держави.
