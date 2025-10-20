Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
ДШВ: днями росіяни проникнули в центр Покровська і вбили декількох цивільних

Цю групу росіян ліквідували, але окупанти продовжують спроби проникнення до міста. 

ДШВ: днями росіяни проникнули в центр Покровська і вбили декількох цивільних
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

Декілька днів тому російська ДРГ проникнула в центр Покровська і вбила там кількох мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу. 

Об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила росіян і ліквідувала їх. Ворожі військові ховалися в приміщенні вокзалу, повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ. 

Військові закликали цивільних, що залишилися в місті, не виходити на вулицю без крайньої потреби.

"У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити «сіру зону» навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", – повідомили вони. 

Покровськ залишався одним з головних напрямків наступу ворога протягом тривалого часу. Минулого тижня в Генштабі повідомили про стабілізаційні заходи всередині міста і на його околицях. А в ДШВ повідомляли про те, що окупанти зайшли до міста і вбивають цивільних.

На вчорашній зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський описав ситуацію в Покровську як "складну". 
