ДШВ: днями росіяни проникнули в центр Покровська і вбили декількох цивільних

Цю групу росіян ліквідували, але окупанти продовжують спроби проникнення до міста.

Декілька днів тому російська ДРГ проникнула в центр Покровська і вбила там кількох мешканців міста. Це відбулося у районі залізничного вокзалу.

Об'єднана ударно-пошукова група Сил оборони виявила росіян і ліквідувала їх. Ворожі військові ховалися в приміщенні вокзалу, повідомив 7 корпус швидкого реагування ДШВ.

Військові закликали цивільних, що залишилися в місті, не виходити на вулицю без крайньої потреби.

"У смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ситуація залишається напруженою. Ворог хоче розширити «сіру зону» навколо Покровська. Окупанти намагаються проникнути в місто з декількох напрямків", – повідомили вони.

Покровськ залишався одним з головних напрямків наступу ворога протягом тривалого часу. Минулого тижня в Генштабі повідомили про стабілізаційні заходи всередині міста і на його околицях. А в ДШВ повідомляли про те, що окупанти зайшли до міста і вбивають цивільних.

На вчорашній зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський описав ситуацію в Покровську як "складну".