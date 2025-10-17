Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
ДШВ: у Покровськ проникають російські ДРГ, розстрілюють цивільних

Ситуація на цьому напрямку складна.

наслідки російських обстрілів Покровська
Фото: Донецька ОДА

У районі Покровської агломерації найскладнішою залишається ситуація на південь від міста. 

За інформацією 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, російські війська намагаються встановити контроль над населеним пунктом Звірове, перетворивши його на «сіру зону». Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та відбивають атаки ворога.

Військові зазначили, що сектор від Звірового до Покровська має стратегічне значення для російських військ, які намагаються створити умови для подальшого наступу й оточення міста. Зафіксовані випадки проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у Покровськ, однак українські військові виявляють і знищують противника. Також повідомляється про порушення росіянами норм міжнародного гуманітарного права — зокрема, розстріли цивільних.

16 жовтня окупанти спробували скористатися погіршенням погоди та проникнути до Новопавлівки, розташованої на південний схід від Покровська. Усі ворожі ДРГ були знищені, населений пункт повністю зачистили.

Попри складну ситуацію підрозділи 7 корпусу ШР ДШВ утримують позиції, діють з урахуванням пріоритету збереження життя особового складу та продовжують стабілізувати обстановку.

Від початку жовтня оборонці Покровська знищили майже 600 окупантів, понад 300 — поранені, додали в корпусі. Також збили та «посадили» понад 1750 ударних безпілотників різних типів, 74 розвідувальні й ударні БПЛА-крила, ліквідовано або пошкоджено 11 пунктів запуску дронів. У межах операції з протидії ворожим дронам, яка триває кілька тижнів, ЗСУ вдалося знизити активність безпілотників у тилових районах. У відповідь росіяни збільшили кількість авіаударів із використанням керованих авіабомб (КАБ). Від початку місяця зафіксовано 121 авіаудар, найбільше — 12 жовтня, коли ворог здійснив 19 атак, переважно в районі населеного пункту Гришине.
