В окремих областях України застосовані аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це сьогодні ввечері повідомило Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Окремо Укренерго зазначило, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

“Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.