В окремих областях України застосовані аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів.

В окремих областях України застосовані аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі
ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

В окремих областях України застосовані аварійні відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. 

Про це сьогодні ввечері повідомило Укренерго. 

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Окремо Укренерго зазначило, що на Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів.

“Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.
