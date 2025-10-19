Бійці ВМС на Одещині знешкодили російську протикорабельну морську міну

Військовослужбовці одного з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ знешкодили російську протикорабельну морську міну.

Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

"Злагоджені дії військовослужбовців дозволили оперативно усунути небезпечний об’єкт, що становив загрозу для цивільного судноплавства та прибережної інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

У ВМС нагадують, що в Чорному морі зберігається активна мінна небезпека. Місця відпочинку поблизу моря можуть бути небезпечними для життя й здоров’я мешканців та гостей Одеської області.

Військові нагадують, у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не наближатися до них, не торкатися та не намагатися самостійно переміщувати або знешкоджувати їх.

Необхідно повідомити відповідні служби, заявили військові.