Росіяни вкотре поцілили у цивільну портову інфраструктуру Одещини

Російська армія вкотре атакувала Одеську область з ракет і дронів, поціливши у цивільну портову інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, більшість повітряних цілей знищили сили ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури.

Унаслідок атаки виникло кілька пожеж.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.