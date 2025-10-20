Росіяни вкотре поцілили у цивільну портову інфраструктуру Одещини

Російська армія вкотре атакувала Одеську область з ракет і дронів, поціливши у цивільну портову інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, більшість повітряних цілей знищили сили ППО, проте є влучання із пошкодженнями цивільної портової інфраструктури.
Унаслідок атаки виникло кілька пожеж.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
- Перед цим ворог атакував цивільну інфраструктуру Одещини у ніч на 13 жовтня. Зайнялися склади, там виникла пожежа, одна людина постраждала. Виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м². Займання охопило кілька складських приміщень, де зберігались тканини, одяг, пакувальний матеріал.