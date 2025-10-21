Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію "Вешкайма"
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Міністр оборони Британії підтвердив підготовку до розгортання військ в Україні

Назвав Лондон найбільшим ворогом Путіна.

Міністр оборони Британії підтвердив підготовку до розгортання військ в Україні
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Очільник британського міністерства оборони Джон Гілі під час лекції у Лондоні для бізнес-лідерів заявив, що проводить перевірку готовності збройних сил до виконання місії в Україні, якщо Дональду Трампу вдасться домогтися підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Як пише Sky News, уряд готує фінансування у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення військ, які мають допомогти Україні підтримувати безпеку її кордонів. За словами Гілі, британська армія надаватиме підтримку у контролі неба та морів, а також тренуванні українських службовців.

Міністр підкреслив, що цьогоріч Сполучене Королівство передало Україні рекордну суму у 4,5 мільярда фунтів на оборонні потреби. Це, а також ключова роль Лондона у "Коаліції охочих", на думку Гілі, дають право називати Британію "найближчим союзником України та ворогом номер один для Путіна".
