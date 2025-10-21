Міністр оборони Британії підтвердив підготовку до розгортання військ в Україні

Очільник британського міністерства оборони Джон Гілі під час лекції у Лондоні для бізнес-лідерів заявив, що проводить перевірку готовності збройних сил до виконання місії в Україні, якщо Дональду Трампу вдасться домогтися підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.

Як пише Sky News, уряд готує фінансування у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення військ, які мають допомогти Україні підтримувати безпеку її кордонів. За словами Гілі, британська армія надаватиме підтримку у контролі неба та морів, а також тренуванні українських службовців.

Міністр підкреслив, що цьогоріч Сполучене Королівство передало Україні рекордну суму у 4,5 мільярда фунтів на оборонні потреби. Це, а також ключова роль Лондона у "Коаліції охочих", на думку Гілі, дають право називати Британію "найближчим союзником України та ворогом номер один для Путіна".