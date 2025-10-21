Україна засудила відкриття Росією «пункту пропуску» в окупованому Бердянську

МЗС і Мінгромад назвали це спробою легалізувати незаконні торгівельні операції з тимчасово окупованих територій.

Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство закордонних справ засудили відкриття Росією так званого морського вантажного пункту пропуску в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

У спільній заяві відомства наголосили, що цей крок є черговою спробою Кремля легалізувати незаконну окупацію українських територій і закріпити контроль над ними через створення псевдоправових механізмів.

За даними МЗС, рішення окупаційної влади випливає з незаконного розпорядження уряду РФ від 22 серпня 2025 року, яким морські порти Бердянська та Маріуполя включили до переліку портів Росії, відкритих для заходу іноземних суден.

У заяві підкреслили, що дії Росії грубо порушують норми міжнародного права — зокрема, Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права 1982 року та резолюції Генасамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Відкриття так званого “пункту пропуску” є спробою легалізувати незаконні торгівельні операції з тимчасово окупованих територій, зокрема — викрадення та експорт українських ресурсів: зерна, вугілля, металу», — наголосили в українських відомствах.

МЗС попереджає, що участь іноземних компаній або суден у діяльності таких портів означатиме порушення міжнародного та санкційного законодавства.

Україна закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ, зокрема проти компаній, осіб і суден, що здійснюватимуть діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) із закликом невідкладно відреагувати згідно з Резолюцією Асамблеї ІМО А.1183(33), яка зобов’язує держави-члени утримуватися від діяльності в закритих морських портах на окупованих територіях України.

«Будь-які спроби РФ “відкрити” українські порти на Азовському морі є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків і становлять черговий крок у спробах легалізувати агресію та анексію українських територій», — наголосили у спільній заяві.

Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб домогтися жорсткої реакції на незаконні дії Росії, зокрема через запровадження додаткових санкцій проти російських портів, які підтримують військову машину РФ.