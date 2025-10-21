«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоПодії

Україна засудила відкриття Росією «пункту пропуску» в окупованому Бердянську

МЗС і Мінгромад назвали це спробою легалізувати незаконні торгівельні операції з тимчасово окупованих територій.

Україна засудила відкриття Росією «пункту пропуску» в окупованому Бердянську
окупований Бердянськ

Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство закордонних справ засудили відкриття Росією так званого морського вантажного пункту пропуску в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

У спільній заяві відомства наголосили, що цей крок є черговою спробою Кремля легалізувати незаконну окупацію українських територій і закріпити контроль над ними через створення псевдоправових механізмів.

За даними МЗС, рішення окупаційної влади випливає з незаконного розпорядження уряду РФ від 22 серпня 2025 року, яким морські порти Бердянська та Маріуполя включили до переліку портів Росії, відкритих для заходу іноземних суден.

У заяві підкреслили, що дії Росії грубо порушують норми міжнародного права — зокрема, Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права 1982 року та резолюції Генасамблеї ООН, які підтверджують суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Відкриття так званого “пункту пропуску” є спробою легалізувати незаконні торгівельні операції з тимчасово окупованих територій, зокрема — викрадення та експорт українських ресурсів: зерна, вугілля, металу», — наголосили в українських відомствах.

МЗС попереджає, що участь іноземних компаній або суден у діяльності таких портів означатиме порушення міжнародного та санкційного законодавства.

Україна закликала міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на РФ, зокрема проти компаній, осіб і суден, що здійснюватимуть діяльність у портах Бердянська та Маріуполя.

Також Київ звернувся до Міжнародної морської організації (ІМО) із закликом невідкладно відреагувати згідно з Резолюцією Асамблеї ІМО А.1183(33), яка зобов’язує держави-члени утримуватися від діяльності в закритих морських портах на окупованих територіях України.

«Будь-які спроби РФ “відкрити” українські порти на Азовському морі є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків і становлять черговий крок у спробах легалізувати агресію та анексію українських територій», — наголосили у спільній заяві.

Україна продовжить співпрацю з міжнародними партнерами, щоб домогтися жорсткої реакції на незаконні дії Росії, зокрема через запровадження додаткових санкцій проти російських портів, які підтримують військову машину РФ.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies