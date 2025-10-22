Село було окуповане російськими військами під час їхнього просування в напрямку Добропілля.

Сили оборони України підняли державний прапор у населеному пункті Кучерів Яр Донецької області на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Операцію зі звільнення села виконали бійці 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. Під час бойових дій українським військовим вдалося "суттєво поповнити обмінний фонд" — у полон потрапили кілька десятків російських солдатів.

Станом на 18:00 офіційних подробиць щодо подальшої ситуації в населеному пункті немає. Відомо, що Кучерів Яр розташований приблизно за 40 кілометрів від Покровська.

Село було окуповане російськими військами під час їхнього просування в напрямку Добропілля. До початку повномасштабного вторгнення населення населеного пункту становило близько 140–150 осіб.