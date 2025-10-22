«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: ЗСУ встановили прапор у селі Кучерів Яр на Покровському напрямку

Село було окуповане російськими військами під час їхнього просування в напрямку Добропілля. 

Генштаб: ЗСУ встановили прапор у селі Кучерів Яр на Покровському напрямку
Фото: DeepState

Сили оборони України підняли державний прапор у населеному пункті Кучерів Яр Донецької області на Покровському напрямку. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Операцію зі звільнення села виконали бійці 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. Під час бойових дій українським військовим вдалося "суттєво поповнити обмінний фонд" — у полон потрапили кілька десятків російських солдатів.

Станом на 18:00 офіційних подробиць щодо подальшої ситуації в населеному пункті немає. Відомо, що Кучерів Яр розташований приблизно за 40 кілометрів від Покровська. 

Село було окуповане російськими військами під час їхнього просування в напрямку Добропілля. До початку повномасштабного вторгнення населення населеного пункту становило близько 140–150 осіб.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies