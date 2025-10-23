Від них залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій.

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба ССО.

Бійці отримали завдання вийти за межу передових українських позицій, здійснити розвідку в тилу росіян і провести прямі дії.

«Від спецризначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій. Українські спешели зайшли до ворога зі спини, результат: троє знищених росіян, захоплені засоби зв’язку, документи, навігація та покращена ситуативна обізнаність», - розповіли військові.