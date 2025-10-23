Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спеціальних операцій показали, як провели успішні спеціальні дії на Донеччині

Від них залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій.

Сили спеціальних операцій показали, як провели успішні спеціальні дії на Донеччині
ССО, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Сил спецоперацій України

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій провели успішні спеціальні дії на Донеччині. 

Про це повідомила пресслужба ССО.

Бійці отримали завдання вийти за межу передових українських позицій, здійснити розвідку в тилу росіян і провести прямі дії. 

«Від спецризначенців залежав подальший успіх суміжних підрозділів у відновленні позицій. Українські спешели зайшли до ворога зі спини, результат: троє знищених росіян, захоплені засоби зв’язку, документи, навігація та покращена ситуативна обізнаність», - розповіли військові.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies