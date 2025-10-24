Перехоплення ГУР: колумбійські “найманці” РФ отримують накази вбивати цивільне населення

У перехопленій розмові один з польових командирів віддає іспанською мовою наказ на страту цивільних українців.

У свіжому радіоперехопленні українські розвідники зафіксували воєнний злочин колумбійських “найманців”, які воюють проти України у складі 30-ї окремої мотострілецької бригади, яка входить до складу 2-ї загальновійськової армії центрального військового округу РФ.

У перехопленій розмові один з польових командирів віддає іспанською мовою наказ на страту цивільних українців.

Окремо наказує стріляти в жінок та дітей.

“Коли туман, імла, щоб їх не ідентифікували, нехай ліквідовують всіх людей, які є ворогами: на мотоциклах, на велосипедах, жінок та дітей, жінок та дітей”, — командує він.

Як зазначає ГУР, вбивства цивільних осіб ― регулярна та інспірована командуванням практика 30-ї мотострілецької бригади РФ. Лише три дні тому її військовослужбовці здійснили черговий воєнний злочин та розстріляли цивільних осіб в околицях Покровська.

Українська розвідка повідомляє, що тепер російське командування намагається цю практику поширити і на іноземних громадян, що воюють за Москву, аби зробити їх співучасниками злочинів проти цивільного населення.