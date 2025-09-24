Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Третій армійській корпус: окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники

Воєнний злочин росіян зафіксовано у районі населеного пункту Шандриголове на Лиманському напрямку.

Третій армійській корпус: окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники
Фото: скрін

Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили дівчинку у заручники задля просування своїх військ, повідомив Третій армійській корпус ЗСУ. 

“В зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку”, – йдеться у повідомленні.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму командир окупантів з позивним «Балі» віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і «убивать всех без разбора». 

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них.

Воєнний злочин у прямому ефірі фіксують підрозділи корпусу. Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника.

Третій армійський корпус та СБУ наголошують: завчасна евакуація з району бойових дій рятує від російських окупантів.
