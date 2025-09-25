На Харківщині через атаки РФ одна людина загинула, а ще одна – постраждала

Упродовж доби російські війська вбили на Харківщині одну людину і ще одну – поранили.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області.

У сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік (його дані уточнюються); у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, будівлю навчального закладу (с. Шипувате), адмінбудівлю (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (с. Подоли);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Старий Салтів), будинок культури (с. Юрченкове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 212 людей. Залишилося 97 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 4342 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.