На Харківщині через атаки РФ одна людина загинула, а ще одна – постраждала

Упродовж доби російські війська вбили на Харківщині одну людину і ще одну – поранили.
Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів області.
У сел. Приколотне Вільхуватської громади загинув чоловік (його дані уточнюються); у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 42-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 1 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 5 приватних будинків, 3 господарчі споруди, будівлю навчального закладу (с. Шипувате), адмінбудівлю (сел. Приколотне), 2 приватні будинки (с. Подоли);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (сел. Старий Салтів), будинок культури (с. Юрченкове).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 212 людей. Залишилося 97 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 4342 людини.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.
- Нещодавно у Куп'янську 45-річна волонтерка на сходинках школи наступила на невідомий предмет, який вибухнув.