Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вранці завдали авіаударів по Сумщині і атакували авто газової служби

Люди не постраждали. 

Окупанти вранці завдали авіаударів по Сумщині і атакували авто газової служби
Наслідки російського удару
Фото: Сумська ОВА

Сьогодні, 26 вересня, російські війська завдали авіаударів по Стецьківському старостату Сумської громади.

Про це написав очільник ОВА Олег Григоров. 

"Близько 4:00 росіяни скинули керовані авіабомби по житлових будинках. На щастя, люди не постраждали. Близько 10 будинків пошкоджені ударом ворога", – розповів він. 

А після 7:00 російський дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару.

Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися – вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки
