Окупанти вранці завдали авіаударів по Сумщині і атакували авто газової служби

Люди не постраждали.

Сьогодні, 26 вересня, російські війська завдали авіаударів по Стецьківському старостату Сумської громади.

Про це написав очільник ОВА Олег Григоров.

"Близько 4:00 росіяни скинули керовані авіабомби по житлових будинках. На щастя, люди не постраждали. Близько 10 будинків пошкоджені ударом ворога", – розповів він.

А після 7:00 російський дрон атакував автомобіль газової служби, яка прибула на обстеження після авіаудару.

Працівники почули наближення безпілотника та встигли сховатися – вони не постраждали. Автівка ж згоріла вщент.

Фото: Сумська ОВА Наслідки російської атаки