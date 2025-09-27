Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати ворога складають близько 1 107 400 осіб.

