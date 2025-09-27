Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати ворога складають близько 1 107 400 осіб.

Сили оборони за добу ліквідували ще 970 російських окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони упродовж минулої доби ліквідували ще 970 російських загарбників, — Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб 
  • танків – 11204 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23288 (+1) од
  • артилерійських систем – 33186 (+39) од
  • РСЗВ – 1502 (+1) од
  • засоби ППО – 1223 (+1) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)
  • спеціальна техніка – 3977 (+2)

Дані уточнюються.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies