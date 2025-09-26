Головне за п'ятницю, 26 вересня: удари по енергетиці Чернігівщини, 160 ворожих штурмів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 вересня відбулося 160 бойових зіткнень.

Кожне четверте боєзіткнення від початку доби відбулося на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках.

Генштаб ЗСУ також інформує, що Сили спеціальних операцій знищили "Іскандери" 448-ої ракетної бригади РФ, які росіяни намагалися приховати в ангарах на території птахофабрики на Курщині.

"9 серпня 2025 року підрозділами Сил спеціальних операцій ЗС України було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області рф", — ідеться у повідомленні.

Ворог атакував енергетичні обʼєкти Чернігівської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Є влучання в кілька обʼєктів. Чаус повідомив про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.

Згодом Чернігівводоканал заявив, що о 13.40 через обстріли РФ були знеструмлені всі його об'єкти.

Від червня Україна евакуювала із прифронтових територій майже 100 тисяч людей.

Станом на 26 вересня з небезпечних регіонів вивезли понад 11 тисяч дітей та 3,4 тисячі маломобільних громадян.

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс визнав, що раніше був проти допомоги Україні через міф про те, що вона не має свободи віросповідання.

У інтерв'ю LB він розповів, що йому "втовкмачували брехню, що українці не дозволяють релігійної свободи". Бернз зрозумів, що це не так, коли відвідав Україну. Під час першої поїздки він зустрівся з близько 45 релігійними лідерами різних конфесій. "Юдеями, мусульманами, баптистами, євангелістами… Усі були представлені. І тоді я зрозумів: якщо є таке різноманіття, твердження про відсутність свободи віросповідання – брехня", – сказав він.

Представників російської церкви на цій зустрічі не було, і Бернс каже, що розуміє, чому.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що український президент Володимир Зеленський «починає божеволіти від антиугорських настроїв» і «бачить привидів».

Ця заява з’явилася після інформації Зеленського про нещодавні інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні. За попередніми даними, це могли бути угорські дрони, які вели розвідку промислового потенціалу прикордонних районів.

Глава МЗС України Андрій Сибіга своєю чергою різко висловився у бік угорського колеги.

