Духовний радник Трампа Бернс: раніше я був проти допомоги Україні, бо вірив у міф про відсутність у неї свободи віросповідання

Пастор пояснив, що зрозумів, що це неправда, коли вперше приїхав і поспілкувався з релігійними лідерами різних конфесій.

Президент Зеленський вручає держнагороду Марку Бернсу під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності 24 серпня 2025 року.

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс визнав, що раніше був проти допомоги Україні через міф про те, що вона не має свободи віросповідання. У інтерв'ю LB він розповів, що йому "втовкмачували брехню, що українці не дозволяють релігійної свободи".

Бернз зрозумів, що це не так, коли відвідав Україну. Під час першої поїздки він зустрівся з близько 45 релігійними лідерами різних конфесій.

"Юдеями, мусульманами, баптистами, євангелістами… Усі були представлені. І тоді я зрозумів: якщо є таке різноманіття, твердження про відсутність свободи віросповідання – брехня", – сказав він.

Представників російської церкви на цій зустрічі не було, і Бернс каже, що розуміє, чому.

"Як мені пояснили і надали докази, Російська православна церква є продовженням злочинної лінії Кремля. Я навіть у промові про це казав: не можна благословляти ракети, одночасно називаючи себе дитиною Божою. Це культ, використання Бога, щоб виправдати вбивства невинних людей, українців. Це неприйнятно. І, власне, одна з цілей Володимира Путіна – встановити контроль через Російську православну церкву", – вважає Марк Бернс.

Хто такий Марк Бернс?

Пастор Марк Бернс є американським євангельским служителем і політиком. Він підтримував кандидатуру Дональда Трампа на виборах. Декілька разів балотувався до Конгресу, але програвав. У 2016 року впливовий журнал Time назвав його "головним пастором Дональда Трампа" та включив до списку "16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року".

У квітні цього року на запрошення головного рабина України Моше Реувена Асмана приїхав до України, писала BBC. Бернс відвідав звільнені від окупації міста Київської області та поспілкувався з релігійними лідерами.

Це була не єдина поїздка Бернса до України.