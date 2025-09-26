Духовний радник Трампа Бернс: раніше я був проти допомоги Україні, бо вірив у міф про відсутність у неї свободи віросповідання

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс визнав, що раніше був проти допомоги Україні через міф про те, що вона не має свободи віросповідання. У інтерв'ю LB він розповів, що йому "втовкмачували брехню, що українці не дозволяють релігійної свободи".
Бернз зрозумів, що це не так, коли відвідав Україну. Під час першої поїздки він зустрівся з близько 45 релігійними лідерами різних конфесій.
"Юдеями, мусульманами, баптистами, євангелістами… Усі були представлені. І тоді я зрозумів: якщо є таке різноманіття, твердження про відсутність свободи віросповідання – брехня", – сказав він.
Представників російської церкви на цій зустрічі не було, і Бернс каже, що розуміє, чому.
"Як мені пояснили і надали докази, Російська православна церква є продовженням злочинної лінії Кремля. Я навіть у промові про це казав: не можна благословляти ракети, одночасно називаючи себе дитиною Божою. Це культ, використання Бога, щоб виправдати вбивства невинних людей, українців. Це неприйнятно. І, власне, одна з цілей Володимира Путіна – встановити контроль через Російську православну церкву", – вважає Марк Бернс.
Хто такий Марк Бернс?
Пастор Марк Бернс є американським євангельским служителем і політиком. Він підтримував кандидатуру Дональда Трампа на виборах. Декілька разів балотувався до Конгресу, але програвав. У 2016 року впливовий журнал Time назвав його "головним пастором Дональда Трампа" та включив до списку "16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року".
У квітні цього року на запрошення головного рабина України Моше Реувена Асмана приїхав до України, писала BBC. Бернс відвідав звільнені від окупації міста Київської області та поспілкувався з релігійними лідерами.
Це була не єдина поїздка Бернса до України.