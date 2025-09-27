67% поляків вважають, що необхідно збивати російські літаки-порушники

Майже 9% опитаних не підтримують такі дії.

67% громадян польщі вважають, що необіхно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір держав-членів НАТО.

Про це свідчить результат опитування, опублікований ресурсом Onet.

Респондентам задавали запитання: "Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, що порушують повітряний простір держав-членів?".

67% респондентів відповіли ствердно, і лише 8,7% людей висловили протилежну думку. 24,2% опитаних обрали відповідь "важко сказати/немає думки".

Чоловіки частіше підтримують збиття російських винищувачів (73,4%), ніж жінки (61,3%).

Підтримка таких дій також зростає з віком. Серед тих, кому менше 24 років, 54,7% підтримали це рішення. Серед тих, кому більше 50 років, 70,3% відповіли "так".