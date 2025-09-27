67% поляків вважають, що необхідно збивати російські літаки-порушники

67% громадян польщі вважають, що необіхно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір держав-членів НАТО.
Про це свідчить результат опитування, опублікований ресурсом Onet.
Респондентам задавали запитання: "Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, що порушують повітряний простір держав-членів?".
67% респондентів відповіли ствердно, і лише 8,7% людей висловили протилежну думку. 24,2% опитаних обрали відповідь "важко сказати/немає думки".
Чоловіки частіше підтримують збиття російських винищувачів (73,4%), ніж жінки (61,3%).
Підтримка таких дій також зростає з віком. Серед тих, кому менше 24 років, 54,7% підтримали це рішення. Серед тих, кому більше 50 років, 70,3% відповіли "так".
- 19 вересня три російські МіГ-31 пролетіли до Естонії, де вони перебували 12 хвилин. Того ж дня польська прикордонна служба повідомила, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.
- 25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря для перехоплення російських літаків.
- Не лише в Польщі, а й в інших країнах НАТО розпочалася дискусія щодо того, чи слід збивати російські винищувачі, які порушують кордони.
- Тим часом прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що подібні дії можуть завершитися збиттям літака.