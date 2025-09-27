Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
67% поляків вважають, що необхідно збивати російські літаки-порушники

Майже 9% опитаних не підтримують такі дії. 

67% поляків вважають, що необхідно збивати російські літаки-порушники
Російський Су-24 у повітряному просторі Швеції, ілюстративне фото
Фото: ВПС Швеції

67% громадян польщі вважають, що необіхно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір держав-членів НАТО.

Про це свідчить результат опитування, опублікований ресурсом Onet.

Респондентам задавали запитання: "Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські винищувачі, що порушують повітряний простір держав-членів?". 

67% респондентів відповіли ствердно, і лише 8,7% людей висловили протилежну думку. 24,2% опитаних обрали відповідь "важко сказати/немає думки".

Чоловіки частіше підтримують збиття російських винищувачів (73,4%), ніж жінки (61,3%). 

Підтримка таких дій також зростає з віком. Серед тих, кому менше 24 років, 54,7% підтримали це рішення. Серед тих, кому більше 50 років, 70,3% відповіли "так".

  • 19 вересня три російські МіГ-31 пролетіли до Естонії, де вони перебували 12 хвилин. Того ж дня польська прикордонна служба повідомила, що два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.
  • 25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря для перехоплення російських літаків. 
  • Не лише в Польщі, а й в інших країнах НАТО розпочалася дискусія щодо того, чи слід збивати російські винищувачі, які порушують кордони. 
  • Тим часом прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф застеріг Росію від подальших вторгнень у повітряний простір НАТО, заявивши, що подібні дії можуть завершитися збиттям літака.
