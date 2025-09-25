У Литві угорські винищувачі НАТО піднялися на перехоплення літаків РФ біля кордону Латвії

Gripen реагували на Су-30, Су-35 і три МіГ-31, що летіли поблизу повітряного простору.

угорські винищувачі з авіабази в Литві перехоплюють російські літаки над Балтійським морем

25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря в межах місії Baltic Air Policing для перехоплення російських літаків.

Про це повідомило Командування ВПС НАТО.

Йшлося про Су-30, Су-35 та три МіГ-31, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.

«Угорщина демонструє відданість Альянсу у захисті та забезпеченні безпеки Балтії та східного флангу», — заявили в НАТО.