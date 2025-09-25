У Литві угорські винищувачі НАТО піднялися на перехоплення літаків РФ біля кордону Латвії

25 вересня два угорські винищувачі з авіабази в Литві піднялися у повітря в межах місії Baltic Air Policing для перехоплення російських літаків.
Про це повідомило Командування ВПС НАТО.
Йшлося про Су-30, Су-35 та три МіГ-31, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.
«Угорщина демонструє відданість Альянсу у захисті та забезпеченні безпеки Балтії та східного флангу», — заявили в НАТО.
- Минулого тижня три винищувачі РФ перебували понад 12 хвилин у небі над естонською частиною Фінської затоки. Раніше польська та румунська влада зафіксували польоти російських безпілотників.
- Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що збивання повітряних цілей «не підлягає обговоренню». Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від ризику втягнення НАТО у «ескалаційну пастку» Кремля.
- А цього тижня європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема, збиваючи російські літаки.