Зеленський: думку Трампа могло змінити американське суспільство, яке не довіряє Путіну

Російський очільник Владімір Путін летів на Аляску для зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом лише заради іміджу, впевнений український президент Володимир Зеленський. У розмові з The Axios Show він сказав, що Путін не хотів тристоронньої зустрічі з ним на Алясці, оскільки для нього це сприймається як поразка.

Зеленський також припустив, що Трамп зрозумів, що Путін йому успіху не принесе. Про це свідчить реакція американців.

"Якщо ми подивимося на цей момент (зустріч з Путіним. – Ред.) – американське суспільство, я думаю, є дуже важливим для президента США. Підтримка суспільства. І для кожного лідера це важливо. Я думаю, що американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну. Переважно не довіряє, що він хоче закінчити війну", – сказав Зеленський.

Коментуючи допис Трампа, опублікований після зустрічі в Нью-Йорку, Зеленський сказав, що відреагував на нього з усмішкою і був приємно здивований. В цьому пості американський президент сказав, що вірить у спроможність України повернути всю територію за підтримки Європи. Раніше у Вашингтоні говорили, що Україні, вочевидь, доведеться піти на поступки заради закінчення війни.

Водночас в Європі цю заяву сприйняли з обережністю, оскільки вона може свідчити і про перекладання всієї відповідальності за результат війни на неї.