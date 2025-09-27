Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Кім Чен Ин наказав посилити ядерний "щит і меч"

Диктатор наголосив, що розвиток позиції ядерного реагування є "головним пріоритетом" країни.

Кім Чен Ин наказав посилити ядерний "щит і меч"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити ядерну програму країни "щит і меч" для захисту суверенітету і безпеки КНДР.

Про це пише Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Під час зустрічі із високопосадовцями та вченими північнокорейських дослідницьких інститутів ядерної зброї Кім заявив, що подальший розвиток позиції ядерного реагування є "головним пріоритетом" країни, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

"Товариш Кім Чен Ин заявив, що ми маємо постійно вдосконалювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", — йдеться у повідомленнях ЗМІ.

За даними Південної Кореї, КНДР десятиліттями реалізовувала програму розробки ядерної зброї, включаючи таємну операцію зі збагачення урану, що дозволило виробляти до 20 одиниць ядерної зброї щороку.

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив цього тижня, що він відкритий до переговорів зі США за умови, що він зможе зберегти свій ядерний арсенал.
  • Північна Корея, яка провела своє перше ядерне випробування у 2006 році та перебуває під низкою санкцій ООН за свої заборонені програми зброї, ніколи публічно не розголошувала деталі свого об'єкта зі збагачення урану до вересня минулого року.
  • Вважається, що країна експлуатує кілька об'єктів зі збагачення урану, зокрема один на ядерному об'єкті в Йонбені, який Пхеньян нібито вивів з експлуатації після переговорів, хоча пізніше у 2021 році знову активував об'єкт.
﻿
