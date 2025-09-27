Кім Чен Ин наказав посилити ядерний "щит і меч"

Диктатор наголосив, що розвиток позиції ядерного реагування є "головним пріоритетом" країни.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити ядерну програму країни "щит і меч" для захисту суверенітету і безпеки КНДР.

Про це пише Reuters із посиланням на північнокорейські державні ЗМІ.

Під час зустрічі із високопосадовцями та вченими північнокорейських дослідницьких інститутів ядерної зброї Кім заявив, що подальший розвиток позиції ядерного реагування є "головним пріоритетом" країни, повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

"Товариш Кім Чен Ин заявив, що ми маємо постійно вдосконалювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", — йдеться у повідомленнях ЗМІ.

За даними Південної Кореї, КНДР десятиліттями реалізовувала програму розробки ядерної зброї, включаючи таємну операцію зі збагачення урану, що дозволило виробляти до 20 одиниць ядерної зброї щороку.