Зеленський про розмову з Трампом: в Кремлі мають розуміти, що якщо вони погрожують блекаутом Києву, то отримають блекаут Москви

Раніше президент казав, що американський лідер підтримав удари по російській енергетиці у відповідь. 

Зеленський про розмову з Трампом: в Кремлі мають розуміти, що якщо вони погрожують блекаутом Києву, то отримають блекаут Москви
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обговорив симетричні відповіді на російські удари по енергетиці. Про це він розповів на пресконференції 27 вересня.

Він не вдавався в деталі, але зазначив, що на зустрічі йшлося про економічні складнощі Росії та деякі українські плани. А також про те, що росіяни мають отримувати у відповідь на удари по Україні.

Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії”, – сказав він.

Обговорили з Трампом і ситуацію на полі бою та особливості програми Delta, яку використовує американська розвідка. Delta – це мапа актуального стану на полі бою.

"Ми бачимо і програма фіксує, куди зайшов ворог. Але вона не каже, що це ДРГ, або вона не каже, що ці військові зайшли і потім їх знищили. Вона просто відмічає, куди вони зайшли. І одразу є відчуття, що це окуповано. Це не окуповано, це отака війна, на жаль", – сказав він.

При цьому Трампу могли показати, що село нібито окуповано.

"І навіть у нас, нашого суспільства. Вони бачать, що кольором замальовано, що окуповано. Воно не окуповано. Є присутність ворога, його буде знищено", – сказав він.
