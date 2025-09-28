Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
В Індії щонайменше 39 людей загинуло внаслідок тисняви на передвиборчому мітингу

Понад 50 людей отримали поранення.

Ілюстративне фото

Щонайменше 39 людей загинули та понад 50 отримали поранення в суботу в тисняві на мітингу, організованому тамільським актором Віджаєм, який проводить передвиборчу кампанію, пише Reuters.

Трагедія сталася у районі Карур під час передвиборчого заходу партії, яку очолює Віджай. Серед загиблих – 13 чоловіків, 17 жінок, чотири хлопчики та п’ять дівчаток. 51 особа, з них 26 чоловіків і 25 жінок, перебувають на інтенсивному лікуванні.

Віджай – один з найприбутковіших акторів тамільського кіно протягом трьох десятиліть. Після створення власної політичної сили у 2024 році його мітинги регулярно збирають натовпи.

Він проводить передвиборчу кампанію напередодні виборів до штату Тамілнад, що мають відбутися на початку 2026 року.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію "глибоко сумною" та висловив співчуття родинам загиблих.
