В Індії щонайменше 39 людей загинуло внаслідок тисняви на передвиборчому мітингу

Щонайменше 39 людей загинули та понад 50 отримали поранення в суботу в тисняві на мітингу, організованому тамільським актором Віджаєм, який проводить передвиборчу кампанію, пише Reuters.

Трагедія сталася у районі Карур під час передвиборчого заходу партії, яку очолює Віджай. Серед загиблих – 13 чоловіків, 17 жінок, чотири хлопчики та п’ять дівчаток. 51 особа, з них 26 чоловіків і 25 жінок, перебувають на інтенсивному лікуванні.

Віджай – один з найприбутковіших акторів тамільського кіно протягом трьох десятиліть. Після створення власної політичної сили у 2024 році його мітинги регулярно збирають натовпи.

Він проводить передвиборчу кампанію напередодні виборів до штату Тамілнад, що мають відбутися на початку 2026 року.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав трагедію "глибоко сумною" та висловив співчуття родинам загиблих.