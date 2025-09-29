У Швейцарії схвалили запровадження електронних посвідчень особи

Швейцарські виборці незначною більшістю голосів схвалили план запровадження добровільних електронних посвідчень особи.
Про це повідомляє BBC.
Після підрахунку всіх голосів 50,4% тих, хто проголосував, підтримали пропозицію, тоді як 49,6% її відхилили.
Такий результат став несподіваним. Опитування громадської думки показували, що цифрові ID мають до 60% підтримки, план також має схвалення швейцарського уряду та обох палат парламенту.
Це було друге голосування Швейцарії щодо цифрових посвідчень особи. Попередню пропозицію відхилили у 2021 році через побоювання, що дані будуть зберігатися централізовано та контролюватимуться переважно приватними постачальниками.
Схвалений оновлений план зберігає систему під контролем уряду. Дані зберігатимуться лише на смартфонах окремих користувачів, а цифрові посвідчення особи будуть необов'язковими.
Громадяни можуть продовжувати використовувати національне посвідчення особи, якщо забажають, що було стандартом у Швейцарії протягом десятиліть.
Державні органи зможуть лише перевіряти конкретні дані, зокрема для підтвердження віку чи громадянства громадянина.
- Минулого тижня уряд Великої Британії оголосив про плани впровадження власного цифрового посвідчення особи у межах спроб обмежити кількість нелегальних мігрантів, які живуть та працюють у країні.