У Швейцарії схвалили запровадження електронних посвідчень особи

Дані зберігатимуться лише на смартфонах окремих користувачів, а цифрові посвідчення особи будуть необов'язковими.

Швейцарські виборці незначною більшістю голосів схвалили план запровадження добровільних електронних посвідчень особи.

Про це повідомляє BBC.

Після підрахунку всіх голосів 50,4% тих, хто проголосував, підтримали пропозицію, тоді як 49,6% її відхилили.

Такий результат став несподіваним. Опитування громадської думки показували, що цифрові ID мають до 60% підтримки, план також має схвалення швейцарського уряду та обох палат парламенту.

Це було друге голосування Швейцарії щодо цифрових посвідчень особи. Попередню пропозицію відхилили у 2021 році через побоювання, що дані будуть зберігатися централізовано та контролюватимуться переважно приватними постачальниками.

Схвалений оновлений план зберігає систему під контролем уряду. Дані зберігатимуться лише на смартфонах окремих користувачів, а цифрові посвідчення особи будуть необов'язковими.

Громадяни можуть продовжувати використовувати національне посвідчення особи, якщо забажають, що було стандартом у Швейцарії протягом десятиліть.

Державні органи зможуть лише перевіряти конкретні дані, зокрема для підтвердження віку чи громадянства громадянина.