YouTube заплатить Трампу майже 25 млн доларів для врегулювання судової справи

Видання The Wall Street Journal отримало інформацію про намір відеоплатформи YouTube піти на мирне урегулювання судової справи щодо блокування акаунту Дональда Трампа після штурму Капітолію на початку 2021 року.

Президент США вважає, що відеохостинг не мав права позбавляти його доступу до публікації контенту. За те, щоб Трамп відкликав свій позов, YouTube заплатить політику 24,5 мільйона доларів. Гроші підуть на спорудження бальної зали у Білому домі, про яку республіканець постійно говорить в інтерв'ю.

Загалом американські компанії сплатили Трампу вже близько 80 мільйонів доларів за те, щоб той не продовжував з ними судові тяганини. Експерти вважають, що позови президента проти власників соцмереж, у яких він був заблокований, загалом не мають особливої перспективи. Але техногігантам простіше виплатити незначну для них суму, щоб не псувати імідж у судових справах проти людини номер 1 у країні.