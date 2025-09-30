У Пакистані через напад смертника загинули щонайменше 10 людей

Після вибуху кілька озброєних бойовиків увірвалися до будівлі штабу, що спричинило перестрілку з парамілітарними силами.

У вівторок внаслідок вибуху терориста-смертника біля штаб-квартири воєнізованого формування в південно-західному пакистанському місті Кветта загинуло щонайменше 10 людей.

Як пише Reuters, про це заявив головний міністр провінції Сарфраз Бугті у телевізійному зверненні.

Після вибуху кілька озброєних бойовиків увірвалися до будівлі штабу, що спричинило перестрілку з парамілітарними силами.

За словами Буггі, смертник керував пікапом, а сили безпеки ліквідували ще чотирьох нападників.

Міністр охорони здоров’я провінції Бахт Какар повідомив, що внаслідок нападу загинули 10 людей, серед яких цивільні та військові, ще 33 отримали поранення. Серед загиблих були й парамілітарні солдати, але їхня точна кількість поки невідома.

Кветта є столицею неспокійної провінції Белуджистан, що межує з Афганістаном та Іраном. У цьому багатому на корисні копалини регіоні розташований порт Гвадар, побудований Китаєм у рамках Китайсько-пакистанського економічного коридору, інвестиційного проєкту вартістю 65 мільярдів доларів, що є частиною ініціативи «Один пояс, один шлях» президента Сі Цзіньпіна.

В останні місяці і ісламістські бойовики, і сепаратистські повстанці, які діють у регіоні, активізували напади. Жодна з груп наразі не взяла на себе відповідальність за вибух.

Сепаратисти зазвичай атакують пакистанські сили безпеки та громадян Китаю чи їхні проєкти, заявляючи, що борються за справедливу частку регіональних ресурсів. Ісламістські бойовики прагнуть повалити уряд і встановити власну жорстку ісламську систему управління.

Ісламабад звинувачує свого головного суперника, Індію, у підтримці бойовиків, щоб розпалювати насильство в регіоні, де Пакистан прагне залучити міжнародні інвестиції у видобуток корисних копалин. Нью-Делі ці звинувачення відкидає.