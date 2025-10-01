Трамп і його міністр війни пообіцяли прибрати з армії "товстих і бороданів"

Під час зустрічі із вищим командним складом збройних сил США міністр війни Піт Геґсет окреслив своє бачення реформ в армії: потрібно позбутися товстих та бородатих генералів і адміралів.

Як пише Reuters, очільник Пентагону критично висловився про зовнішній вигляд деяких з присутніх офіцерів, назвавши його "непрофесійним". Він також поскаржився на стандарти толерантності та різноманітності, якими "нерозумні та безрозсудні політики збили нас із правильного шляху".

Геґсет виправдав своє рішення звільнити темношкірого генерала та жінку-адмірала ВМС, заявивши, що вони були "частиною зламаної культури". Урядовець пообіцяв змінити процес розгляду справ щодо дискримінації та порадив тим, кому не подобаються його слова, "вчинити благородно й піти у відставку".

Президент Дональд Трамп, який доєднався до зустрічі, теж наголошував на припиненні ініціатив щодо різноманітності в армії та назвав американські міста, де фіксується високий рівень злочинності, "тренувальними майданчиками" для військових.