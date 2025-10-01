Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Трамп і його міністр війни пообіцяли прибрати з армії "товстих і бороданів"

"Реформи" війська від республіканської адміністрації. 

Трамп і його міністр війни пообіцяли прибрати з армії "товстих і бороданів"
Дональд Трамп і Піт Геґсет в Овальному кабінеті
Фото: скриншот відео

Під час зустрічі із вищим командним складом збройних сил США міністр війни Піт Геґсет окреслив своє бачення реформ в армії: потрібно позбутися товстих та бородатих генералів і адміралів.

Як пише Reuters, очільник Пентагону критично висловився про зовнішній вигляд деяких з присутніх офіцерів, назвавши його "непрофесійним". Він також поскаржився на стандарти толерантності та різноманітності, якими "нерозумні та безрозсудні політики збили нас із правильного шляху". 

Геґсет виправдав своє рішення звільнити темношкірого генерала та жінку-адмірала ВМС, заявивши, що вони були "частиною зламаної культури". Урядовець пообіцяв змінити процес розгляду справ щодо дискримінації та порадив тим, кому не подобаються його слова, "вчинити благородно й піти у відставку". 

Президент Дональд Трамп, який доєднався до зустрічі, теж наголошував на припиненні ініціатив щодо різноманітності в армії та назвав американські міста, де фіксується високий рівень злочинності, "тренувальними майданчиками" для військових.
