Росія готує план захоплення іноземних активів у разі рішень ЄС щодо заморожених коштів

Кремль може швидко націоналізувати західні компанії, якщо Євросоюз використає російські резерви для допомоги Україні.

Росія розробляє механізм швидкої націоналізації та розпродажу іноземних активів у відповідь на можливі кроки ЄС щодо використання заморожених російських коштів, пише Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати прискорений продаж держактивів за спеціальною процедурою. Документ передбачає обмеження строків оцінки вартості активів до 10 днів та пришвидшену реєстрацію прав власності. Виконання угод доручено державному банку «Промсвязьбанк».

За інформацією Bloomberg, рішення Кремля збіглося з переговорами лідерів ЄС у Данії щодо плану надати Україні €140 млрд кредитів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Москва у відповідь може вдатися до «дзеркальних заходів» і конфіскувати власність західних компаній, що досі працюють у РФ, серед них UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo та Mondelez.

Із 2022 року в Росії вже вилучили активи на суму близько 3,9 трлн рублів (понад $48 млрд), які згодом перепродували новим власникам для наповнення бюджету.