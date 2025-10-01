Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Росія готує план захоплення іноземних активів у разі рішень ЄС щодо заморожених коштів

Кремль може швидко націоналізувати західні компанії, якщо Євросоюз використає російські резерви для допомоги Україні.

Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Росія розробляє механізм швидкої націоналізації та розпродажу іноземних активів у відповідь на можливі кроки ЄС щодо використання заморожених російських коштів, пише Bloomberg.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє здійснювати прискорений продаж держактивів за спеціальною процедурою. Документ передбачає обмеження строків оцінки вартості активів до 10 днів та пришвидшену реєстрацію прав власності. Виконання угод доручено державному банку «Промсвязьбанк».

За інформацією Bloomberg, рішення Кремля збіглося з переговорами лідерів ЄС у Данії щодо плану надати Україні €140 млрд кредитів за рахунок доходів від заморожених російських активів. Москва у відповідь може вдатися до «дзеркальних заходів» і конфіскувати власність західних компаній, що досі працюють у РФ, серед них UniCredit, Raiffeisen Bank, PepsiCo та Mondelez.

Із 2022 року в Росії вже вилучили активи на суму близько 3,9 трлн рублів (понад $48 млрд), які згодом перепродували новим власникам для наповнення бюджету.

  • Цього місяця стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість надання Україні "репараційної позики" на суму до 130 мільярдів євро. Остаточний розмір допомоги визначать після оцінки потреб України у фінансуванні, яку проведе Міжнародний валютний фонд у 2026–2027 роках.
  • За даними чиновників, приблизно 210 млрд євро російських активів зараз перебувають у Європі, з них близько 175 млрд євро — у вигляді готівки на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Саме ці кошти можуть стати основою нового інструменту підтримки України.
  • Перед запуском "репараційної позики" ЄС планує повністю погасити попередній кредит G7 на 45 млрд євро (приблизно 50 млрд доларів), погоджений торік. Після цього залишиться близько 130 млрд євро, які можуть бути спрямовані на допомогу Україні.
  • Європейська комісія запропонувала також новий механізм, який може дозволити спрямувати мільярди євро заморожених російських активів на підтримку України, не вдаючись до прямої конфіскації. Йдеться про те, щоб використати кошти, які надходять на депозитні рахунки Європейського центробанку від активів Euroclear, і замінити їх облігаціями ЄС із нульовим купоном. Така схема дозволила б уникнути юридичних ризиків, адже формально російські гроші залишалися б недоторканними.
