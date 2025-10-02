Поштовхи відчули у Стамбулі, у людей - паніка.

У середу, 1 жовтня, у Мармуровому морі біля Туреччини стався землетрус магнітудою 5, повідомило Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), пише Anadolu Ajansı.

Згодом там зафіксували ще один підземний поштовх магнітудою 4. Епіцентр розташовувався на глибині 6,7 км.

За даними AFAD, після першого землетрусу станом на зараз негативних наслідків не виявили, тривають перевірки на місцях.

Влада провінції Стамбул повідомила, що не надходило повідомлень про руйнування чи загибель людей. До лікарень не поступали пацієнти із серйозними травмами. Водночас 12 осіб звернулися зі скаргами на панічні атаки, ще п’ятеро отримали незначні травми через паніку.

У провінції Текирдаг зафіксували кілька звернень про пошкодження будівель. Двоє осіб були госпіталізовані — один знепритомнів від страху, інший зламав ногу, впавши зі сходів.

Поштовхи відчули на обох берегах Стамбула. Люди вибігали з будинків, офісів і шкіл. Учнів тимчасово евакуювали з навчальних закладів, а батьки в паніці поспішили забирати дітей.

Через те, що тисячі людей одночасно сіли за кермо, у місті утворилися масштабні затори. За даними Istanbul Metropolitan Municipality, рівень завантаженості доріг досягав 67%. На європейській частині міста він перевищував 70%.