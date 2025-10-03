Прем'єр Баварії закликав поліцію збивати дрони після прольоту БпЛА над аеропортом Мюнхена

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер виступив за збиття дронів і посилення протиповітряної оборони Німеччини після того, як над Мюнхенським аеропортом помітили безпілотники. Він заявив, що поліція "повинна бути здатною збивати дрони негайно", наводить його слова у Bild The Guardian.

Зедер, лідер косервативного Християнсько-соціального союзу, сказав, що це питання обговорять на засіданні Баварського кабінету, що пройде у вівторок. Він зазначив, що для зміни правил прискорять розгляд законопроєкту.

"Наша інфраструктура повинна залишатися функціональною завжди. Нам потрібна сувереність у нашому повітряному просторі", – сказав він Bild.

Контекст

Уночі в Мюнхені, столиці федеральної землі Баварія, аеропорт припинив роботу у зв'язку з поміченими над ним дронами. Тисячі пасажирів не змогли вилетіти і приземлитися в запланований час. Деякі рейси довелося спрямовувати аж до Відня.

Цей випадок став продовженням дронових інцидентів, з якими ледь не щодня стикаються європейські країни. Бельгія, Данія, Фінляндія, простір над Балтійським морем – це локації, над якими протягом попередніх тижнів помічали невстановлені безпілотники. Хто стоїть за спостереженням над інфраструктурою – точно невідомо, але не виключають участь Росії. Особливо – після вторгнення близько 20 російських дронів до Польщі 10 вересня.

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи спільно оборонятися від дронових загроз. Українські військові вже приїхали до Данії передавати досвід.