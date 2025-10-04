Служба зовнішньої розвідки: кожен дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води

Порівняно з 2022 роком смертність від забрудненої питної води зросла на 37 %.

Кожний дев’ятий росіянин не має доступу до чистої питної води, за минулий рік зафіксовано близько 1 тисяч смертей через забруднену питну воду.

Про це повідомляє Служба зовнішної розвідки України.

За минулий рік у РФ забруднена питна вода призвела до 11 тисяч смертей, 1,4 млн людей – захворіли. З-поміж них 35,1 % – це хвороби органів травлення, 27 % – сечостатевої системи, 13,3 % – хвороби шкіри та підшкірної клітковини.

Також зросла статистика високого та екстремально високого забруднення водних об'єктів. За минулий рік кількість випадків сягнула 3 095 не менш ніж на 334 водних об’єктах.

Найбільше забруднень зафіксовано на водоймах басейнів річок Волга та Об (56 %), за ними ідуть Дніпро, Єнісей (включно з притокою Ангарою), Дон, Амур, Нева, Урал.

Загалом у минулому році несприятливі чинники довкілля стали причиною приблизно 20,3 тисяч смертей і 2,8 млн випадків захворювань у Росії.

Порівняно з 2022 роком смертність зросла на 37 % та на 30 % збільшилась кількість захворювань.