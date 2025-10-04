На місці відбуваються сутички демонстрантів та поліції. Є постраждалі та затримані.

У Тбілісі учасники опозиційної акції спробували захопити президентський палац Орбеліані, передає “Эхо Кавказа”.

Частина протестувальників проникла у двір будівлі – її паркан фактично знесено.

Спецназ намагався захистити резиденцію та витіснити протестувальників, використовуючи перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет.

Силовики, ймовірно, не були готові до першої спроби штурму будівлі. Далі на місці було мобілізовано додаткові сили спецназу.

На місці відбуваються сутички демонстрантів та поліції. Є постраждалі та затримані.

Доповнено. У Грузії завершилося голосування на виборах до органів місцевого самоврядування. Згідно з екзитполом проурядового телеканалу «Імеді», Каха Каладзе набирає на виборах мера Тбілісі 77.4%, а «Грузинська мрія» у столиці – понад 76% голосів. На цьому тлі тривають протести опозиції.

Раніше організатор акції, оперний співак та опозиційний політик Паата Бурчуладзе зачитав на мітингу на площі Свободи декларацію, за яку проголосували учасники протесту. Вона складається з трьох пунктів:

Влада належить грузинському народові.

Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено.

Національні збори оголошують про мирний перехідний період, який забезпечить – мирне повернення влади до рук народу; визволення демократичних інститутів; негайне відновлення діалогу щодо вступу до Європейського союзу; захист безпеки та миру в країні.

Потім Муртаз Зоделава, один із представників «Національного руху», заявив: «Чоловіча сила сьогодні почне діяти – ми, чоловіча сила, вийдемо на бік Бараташвілі та вимагатимемо ключів від президентського палацу. Це буде перший крок».

П'ятий президент країни Саломе Зурабішвілі не підтримала дії частини опозиції: «Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів».

Як відомо, у Грузії сьогодні відбуваються вибори до органів місцевого самоврядування, які бойкотує низка великих опозиційних сил, у тому числі партія експрезидента Михайла Саакашвілі «Національний рух».