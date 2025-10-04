У столиці Грузії триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх «фарсом» та «російською спецоперацією».

акція протесту у Тбілісі 4 жовтня 2025 року

У центрі Тбілісі в день проведення муніципальних виборів відбувається багатолюдна акція протесту, пише портал News Georgia.

На площі Свободи встановили сцену, перекриті проспект Руставелі і прилеглі вулиці. До протесту приєдналися різні групи – студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери. З регіонів країни до столиці прибули колони автомобілів.

Учасники тримають грузинські прапори, плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Час від часу натовп скандує «революція».

Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи «Проспект Руставелі». Він оголосив, що зі сцени зачитають декларацію, яку учасники мітингу мають підтримати, підтвердивши відмову визнавати легітимність уряду партії «Грузинська мрія».

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх «фарсом» та «російською спецоперацією» із легітимізації «Грузинської мрії».

Поліція посилила заходи безпеки: у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель. МВС закликало учасників не виходити за рамки закону та пообіцяло застосувати заходи у разі порушень.