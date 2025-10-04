Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСвіт

У столиці Грузії триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх «фарсом» та «російською спецоперацією».

У столиці Грузії триває масштабна акція протесту під час місцевих виборів
акція протесту у Тбілісі 4 жовтня 2025 року
Фото: скриншот відео

У центрі Тбілісі в день проведення муніципальних виборів відбувається багатолюдна акція протесту, пише портал News Georgia

На площі Свободи встановили сцену, перекриті проспект Руставелі і прилеглі вулиці. До протесту приєдналися різні групи – студенти, емігранти, що повернулися до Грузії, байкери. З регіонів країни до столиці прибули колони автомобілів.

Учасники тримають грузинські прапори, плакати з антиурядовими гаслами і фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Час від часу натовп скандує «революція».

Організатором акції виступає оперний співак Паата Бурчуладзе, засновник платформи «Проспект Руставелі». Він оголосив, що зі сцени зачитають декларацію, яку учасники мітингу мають підтримати, підтвердивши відмову визнавати легітимність уряду партії «Грузинська мрія».

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори, називаючи їх «фарсом» та «російською спецоперацією» із легітимізації «Грузинської мрії».

Поліція посилила заходи безпеки: у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель. МВС закликало учасників не виходити за рамки закону та пообіцяло застосувати заходи у разі порушень.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies