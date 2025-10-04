Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Норвезькі пілоти готові збивати російські дрони та літаки в Польщі

Однак остаточне рішення про застосування зброї належатиме командуванню НАТО.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться під Познанем, будуть готові збивати російські дрони та літаки, якщо ті порушать польський повітряний простір. 

Як пише RMF24, таку інформацію оприлюднив норвезький уряд, зазначивши, що остаточне рішення про застосування зброї належатиме командуванню НАТО.

"Атлантичний альянс видав Росії попередження, щоб та не загострювала ситуацію. Наша місія в Польщі передусім полягатиме в обороні території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати об’єкти, які порушують польський повітряний простір", – запевнив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він підкреслив, що в кожній ситуації рішення щодо вибору заходів ухвалюватиме командувач сил НАТО в Європі.У командуванні НАТО зазначили, що мають багато інструментів для запобігання провокаціям у повітрі.

"Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі. Військова присутність союзників у країнах, що межують із Росією, суттєво зросла", – зауважив заступник міністра.

Раніше цього тижня під час візиту до Варшави міністр оборони Норвегії Тор О. Сандвік звернув увагу, що завданням норвезьких винищувачів F-35 буде оборона неба. За його словами, сама присутність контингенту союзників має слугувати превенцією та стримуванням Кремля від нових провокацій.

Останніми тижнями в Європі дедалі гучніше говорять про необхідність рішучої реакції на порушення повітряного простору з боку Росії.

Росіяни робили це, зокрема, над Польщею та Естонією, що призвело до посилення присутності союзників на східному фланзі НАТО. Було розміщено додаткові винищувачі в Польщі, країнах Балтії та Румунії.

Над Данією, Норвегією, Швецією та Німеччиною з’являлися також невпізнані, але пов’язані з Росією, дрони.Політики з країн Балтії, Чехії чи Німеччини закликають бути готовими збивати російські апарати, якщо ті продовжуватимуть провокації. 

НАТО дотримується принципів пропорційності та деескалації – збиття літака є крайнім заходом, застосовуваним лише у разі реальної загрози безпеці або життю людей. Російські апарати здебільшого перехоплюють і ескортують за межі Альянсу без застосування сили.
