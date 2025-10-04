“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Чехії перемогу на парламентських виборах здобуває партія експрем’єра Бабіша

Згідно з опублікованими даними підрахунку близько 92% голосів виборців, партія ANO є беззаперечним лідером з 35,8% голосів.

Андрей Бабіш
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. 

Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 92% голосів виборців, передає DW. 

Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,8 відсотка голосів. 

На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,4 відсотка голосів.

Згідно з оприлюдненими попередніми результатами, загалом шість партій подолали 5-відсотковий бар'єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів. 

Так, на третьому місці - центристська ліберальна партія "Мери і незалежні" (STAN), яка набирає 11 відсотків голосів. За ними слідує "Чеська піратська партія", яка набрала 8,5 відсотка голосів. На п'ятому - антимігрантська партія "Свобода і пряма демократія" (SPD) з 7,9 відсотка, на шостому - правопопулістська  партія "Автомобілісти за себе" (6,8 відсотка).

Зазначимо, що для України результат цих виборів матиме надважливе значення, адже Прага очолює ініціативу з постачання артилерійських снарядів Україні. А ще – надала ЗСУ сотні одиниць військової техніки, економічну допомогу та прийняла майже 400 тисяч біженців. Як може змінитися внутрішня та зовнішня політика Чехії після виборів, читайте в матеріалі LB “Прихід чеського Орбана? Чого чекати Україні від реваншу Андрея Бабіша”.
