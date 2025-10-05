Євродепутати вимагають відкрити перший кластер переговорів ЄС із Молдовою

Низка членів Європарламенту з 19 країн надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті з закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.
Про це сьогодні повідомив віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, передає NewsMaker.
"Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає здійснені реформи та вимагає, аби вибір громадян країни, висловлений на парламентських виборах, було реалізовано", - зазначив Негреску.
28 вересня у Молдові пройшли парламентські вибори. Голосуванню передували зафіксовані владою країни масові спроби Росії вплинути на результати та домогтися перемоги проросійських сил. Однак, перемогу здобула правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) з 50,2% голосів. На другому місці - проросійський "Патріотичний блок" (24,17% голосів), на третьому - блок "Альтернатива" (7,96%).
Молдова активно просувається до вступу в Євросоюз, завершивши ключові етапи скринінгу та отримавши підтримку проєвропейських сил у парламенті. Переговори про членство можуть розпочатися вже до кінця 2025 року.
Шлях Молдови до ЄС
- Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році. У червні 2022 року країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом із Україною. У березні 2024 року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.
- У 2024–2025 роках країна завершила двосторонній скринінг, тобто оцінку відповідності законодавства ЄС, і готується до відкриття першого переговорного кластеру.
- 2 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду - вони обговорили спільний шлях до ЄС.