Євродепутати вимагають відкрити перший кластер переговорів ЄС із Молдовою

Євродепутати вимагають відкрити перший кластер переговорів ЄС із Молдовою
Прихильники партії PAS під час акції на підтримку партії перед будівлею парламенту Молдови в Кишиневі, 26 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Низка членів Європарламенту з 19 країн надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті з закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

Про це сьогодні повідомив віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, передає NewsMaker.

"Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає здійснені реформи та вимагає, аби вибір громадян країни, висловлений на парламентських виборах, було реалізовано", - зазначив Негреску. 

28 вересня у Молдові пройшли парламентські вибори. Голосуванню передували зафіксовані владою країни масові спроби Росії вплинути на результати та домогтися перемоги проросійських сил. Однак, перемогу здобула правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) з 50,2% голосів. На другому місці - проросійський "Патріотичний блок" (24,17% голосів), на третьому - блок "Альтернатива" (7,96%).  

Молдова активно просувається до вступу в Євросоюз, завершивши ключові етапи скринінгу та отримавши підтримку проєвропейських сил у парламенті. Переговори про членство можуть розпочатися вже до кінця 2025 року.

Шлях Молдови до ЄС 

  • Молдова підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році. У червні 2022 року країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС разом із Україною. У березні 2024 року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни
  • У 2024–2025 роках країна завершила двосторонній скринінг, тобто оцінку відповідності законодавства ЄС, і готується до відкриття першого переговорного кластеру.
  •  2 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду - вони обговорили спільний шлях до ЄС. 
