Євродепутати вимагають відкрити перший кластер переговорів ЄС із Молдовою

Прихильники партії PAS під час акції на підтримку партії перед будівлею парламенту Молдови в Кишиневі, 26 вересня 2025 року

Низка членів Європарламенту з 19 країн надіслали листа голові Європейської ради Антоніу Кошті з закликом "негайно" перейти до наступного етапу переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

Про це сьогодні повідомив віцепрезидент Європарламенту Віктор Негреску, передає NewsMaker.

"Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає здійснені реформи та вимагає, аби вибір громадян країни, висловлений на парламентських виборах, було реалізовано", - зазначив Негреску.

28 вересня у Молдові пройшли парламентські вибори. Голосуванню передували зафіксовані владою країни масові спроби Росії вплинути на результати та домогтися перемоги проросійських сил. Однак, перемогу здобула правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) з 50,2% голосів. На другому місці - проросійський "Патріотичний блок" (24,17% голосів), на третьому - блок "Альтернатива" (7,96%).

Молдова активно просувається до вступу в Євросоюз, завершивши ключові етапи скринінгу та отримавши підтримку проєвропейських сил у парламенті. Переговори про членство можуть розпочатися вже до кінця 2025 року.

Шлях Молдови до ЄС