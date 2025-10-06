“Нобеля” з медицини отримали вчені зі США та Японії за відкриття у сфері імунітету

Вчені Мері Бранкоу, Фред Рамсделл і Шімон Сакаґучі отримали Нобелівську премію 2025 року з фізіології або медицини за “відкриття, що стосуються периферичної імунної толерантності”. Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Лауреатів з медицини обирає Нобелівська асамблея Каролінського інституту у Швеції. Вони отримають грошову винагороду розміром 11 мільйонів шведських крон (приблизно 1,2 мільйона доларів США) та золоту медаль, яку вручить король Швеції.

Брункоу та Рамсделл працюють у Сполучених Штатах, а Сакагучі – в Японії.

“Їхні відкриття заклали основу для нової галузі досліджень та стимулювали розробку нових методів лікування, наприклад, раку та аутоімунних захворювань”, – зазначили у Нобелівському комітеті.

Більше про нобелівські премії

Reuters нагадує, що Нобелівські премії були засновані за заповітом Альфреда Нобеля, шведського винахідника динаміту та заможного бізнесмена. Їх присуджують з 1901 року за видатні внески у науку, літературу та боротьбу за мир, з перервами переважно під час світових війн.

Премію з економіки додали пізніше, її фінансує центральний банк Швеції ‒ Ріксбанком.

Переможців обирають експертні комітети з різних установ. Усі премії вручають в Стокгольмі, за винятком Премії миру, яка вручається в Осло ‒ це, можливо, данина політичному союзу між Швецією та Норвегією, що існував за життя Нобеля.

Хто отримував “нобелі” з медицини

Серед минулих лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини є відомі вчені, такі як Александр Флемінг, який розділив нагороду 1945 року за відкриття пеніциліну. Останніми роками премія визнає важливі прориви, зокрема ті, що дозволили розробити вакцини проти COVID-19.

Торішню премію в галузі медицини присудили американським вченим Віктору Амбросу та Гері Рувкуну за відкриття мікроРНК та її ключової ролі в рості та житті багатоклітинних організмів, що допомагає пояснити, як звичайні клітини перетворюються на різні типи.

Згідно з традицією, премія з медицини відкриває Нобелівський тиждень, що включає також відзнаки у галузях фізики, хімії, літератури, миру та економіки, які оголосять упродовж наступних днів.

Кульмінацією нагородження є церемонії, на яких присутні королівські родини Швеції та Норвегії, після яких 10 грудня ‒ у річницю смерті Альфреда Нобеля ‒ відбудуться пишні бенкети.