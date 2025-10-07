Мадуро заявив, що місцеві терористи планували атаку на посольство США

Президент Ніколас Мадуро заявив, що влада Венесуели зірвала операцію “місцевих терористів”, пов'язану з встановленням вибухівки біля посольства США в Каракасі, повідомляє DW.
Мадуро назвав інцидент "провокацією під чужим прапором", тобто спробою звинуватити у нападі іншу сторону, аби загострити суперечку між двома країнами.
За словами Мадуро, підтвердили можливість встановлення вибухового пристрою.
Голова делегації Венесуели з діалогу зі США Хорхе Родріге заявив, що Каракас попередив Вашингтон про “серйозну загрозу”.
“Ми посилили заходи безпеки в цій дипломатичній місії”, – сказав він.
Мадуро наголосив, що посольство охороняється, “незважаючи на всі розбіжності, які ми мали з урядами Сполучених Штатів”.
Каракас і Вашингтон розірвали дипломатичні відносини у 2019 році, і посольство США працює лише з кількома місцевими співробітниками.
Мадуро додав, що уряд знає, хто стоїть за спробою теракту і триває операція із затримання причетних.
“Це було сплановано і підтримано особами, імена яких невдовзі стануть відомими”, ‒ заявив він, додавши, що метою було звинуватити венесуельський уряд і спровокувати ескалацію конфлікту.
- Дипломатичні відносини між Каракасом і Вашингтоном перебувають на історичному мінімумі. Останніми тижнями Штати завдали серії військових ударів по венесуельських суднах, які, за твердженням США, перевозили наркотики. Американські ЗМІ повідомили, що унаслідок щонайменше чотирьох атак загинуло понад 20 осіб.
- У відповідь на удари Каракас розгорнув тисячі військовослужбовців уздовж сухопутних і морських кордонів південноамериканської країни.
- Зазначимо, Трамп заявив Конгресу, що США беруть участь у “неміжнародному збройному конфлікті” з наркокартелями.