Трамп анонсував складні переговори, але приємну угоду з Канадою

Президент США Дональд Трамп у вівторок приймав в Овальному кабінеті Білого дому прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який вдруге приїхав до Вашингтона задля переговорів про зменшення митних тарифів.

Як пише BBC, Трамп назвав відносини між двома сусідніми державами "природнім конфліктом і водночас взаємною любов'ю". Він також заявив, що переговори щодо торговельної угоди з Канадою будуть важкими, але Карні має бути задоволений підсумковими результатами.

Карні під час зустрічі відзначав досягнення Трампа і наголошував на інвестиціях, які Канада робить в американську економіку: 75% товарів країна кленового листя продає саме сусіду.

Загалом спілкування в Овальному кабінеті видалося набагато теплішим, аніж навесні, коли канадський прем'єр вперше намагався домогтися від США лояльніших торговельних умов. Тема перетворення Канади на "омріяний 51-ий штат" порушувалася лише раз, і обидва лідери лише посміялися з цього.