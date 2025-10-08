Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
ГоловнаСвіт

Трамп анонсував складні переговори, але приємну угоду з Канадою

Марк Карні вдруге завітав до Білого дому.

Трамп анонсував складні переговори, але приємну угоду з Канадою
Марк Карні і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у вівторок приймав в Овальному кабінеті Білого дому прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який вдруге приїхав до Вашингтона задля переговорів про зменшення митних тарифів.

Як пише BBC, Трамп назвав відносини між двома сусідніми державами "природнім конфліктом і водночас взаємною любов'ю". Він також заявив, що переговори щодо торговельної угоди з Канадою будуть важкими, але Карні має бути задоволений підсумковими результатами.

Карні під час зустрічі відзначав досягнення Трампа і наголошував на інвестиціях, які Канада робить в американську економіку: 75% товарів країна кленового листя продає саме сусіду. 

Загалом спілкування в Овальному кабінеті видалося набагато теплішим, аніж навесні, коли канадський прем'єр вперше намагався домогтися від США лояльніших торговельних умов. Тема перетворення Канади на "омріяний 51-ий штат" порушувалася лише раз, і обидва лідери лише посміялися з цього. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies