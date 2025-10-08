Іспанський парламент застосував ембарго на постачання зброї Ізраїлю

Парламент Іспанії віддав 178 голосів “за” цей закон, “проти” було 169 парламентарів.

Іспанський парламент схвалив закріплення в законі ембарго на постачання зброї Ізраїлю. Раніше цю заборону оголосив прем'єр-міністр Педро Санчес.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Парламент Іспанії віддав 178 голосів “за” указ премʼєра про заборону поставок зброї до Ізраїлю, “проти” було 169 парламентарів.

Уточнюється, що результат голосування визначила позиція крайньої лівої партії Podemos. Вона входить до коаліції із Соціалістичною робітничою партією Санчеса.

"Реакція Ізраїлю на жахливі напади, скоєні терористичною групою ХАМАС 7 жовтня 2023 року, зрештою перетворилася на атаку без розбору проти палестинського населення, яку більшість експертів назвали геноцидом", – йдеться в преамбулі закону щодо ембарго.

Крім того, іспанський парламент підтримав заборону на транзит авіаційного палива, яке може бути використане у військових цілях. Те ж стосується реклами товарів, "що походять з незаконних поселень у Газі та на Західному березі річки Йордан".

Водночас закон дозволяє уряду Іспанії робити винятки для оборонного обладнання подвійного призначення, "якщо застосування заборони шкодить загальним національним інтересам".