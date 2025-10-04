Десятки тисяч людей вийшли на марш у Барселоні на знак протесту проти війни Ізраїлю в Газі

Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту в іспанській Барселоні, виступаючи проти війни у Смузі Гази.

Як пише АР, Іспанія, Італія та Португалія теж готуються до масових протестів.

Протести в другому за величиною місті Іспанії, а також у Мадриді були анонсовані ще кілька тижнів тому, тоді як заклики до акцій у Римі та Лісабоні з’явилися після хвилі обурення через перехоплення Ізраїлем гуманітарної флотилії, яка вийшла з Барселони з наміром прорвати блокаду палестинської території.

Понад 40 іспанців, зокрема колишній мер Барселони, були серед 450 активістів, яких Ізраїль цього тижня зняв із човнів флотилії.

В Італії вже у п’ятницю понад 2 мільйони людей вийшли на вулиці під час одноденного загального страйку на підтримку жителів Гази.

В Іспанії останніми тижнями зросла хвиля підтримки палестинців, а лівий уряд країни активізував дипломатичний тиск проти уряду Беньяміна Нетаньягу. Минулого місяця протести проти участі ізраїльської велокоманди неодноразово зривали перегони Vuelta, а прем’єр-міністр Педро Санчес назвав руйнування в Газі "геноцидом" і закликав заборонити всім ізраїльським командам участь у міжнародних спортивних подіях.

За даними мерії Барселони, поліція оцінила кількість учасників суботньої демонстрації у 70 000 осіб.

Хоча протести навряд чи вплинуть на уряд Ізраїлю, учасники сподіваються, що вони надихнуть інші демонстрації й спонукатимуть європейських лідерів зайняти жорсткішу позицію.

Протести в Римі, Мадриді та Лісабоні мають відбутися пізніше в суботу. Акції також оголошені в багатьох інших іспанських містах.