Трамп закликав Ізраїль негайно зупинити бомбардування Гази

У Білому домі повірили у готовність ХАМАСу до миру.

Трамп закликав Ізраїль негайно зупинити бомбардування Гази
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у власній соціальній мережі Truth Social заклик до Ізраїлю негайно зупинити бомбардування Смуги Гази.

Республіканець заявив, що вірить у готовність угруповання ХАМАС до тривалого миру після того, як бойовики погодилися звільнити ізраїльських заручників. Трамп вважає, що для безпечного повернення людей необхідно зупинити бойові дії.

Господар Білого дому заявив, що перемовини щодо виконання його плану із 20 пунктів вже ведуться, і підкреслив, що йдеться не лише про мир для Гази, але й для всього Близького Сходу.  
