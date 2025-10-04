Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

G7+ терміново зібралася через удари Росії по енергетиці України

Партнери обговорили посилення ППО та допомогу українському енергосектору.

G7+ терміново зібралася через удари Росії по енергетиці України
представники Міненерго на зустрічі G7+

Група G7+ з підтримки українського енергетичного сектору провела термінове засідання після масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України. 

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У засіданні взяло участь понад 100 представників держав та міжнародних організацій, серед них США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак наголосив, що удари росіян були спрямовані зокрема на об’єкти нафтогазового комплексу і нагадав, що завдяки допомозі партнерів наша держава успішно пройшла три воєнні зими, однак нині потреба у підтримці лише зростає. Серед першочергових потреб – системи фізичного та протиповітряного захисту, додаткові обсяги газу, а також обладнання для ремонтів і відновлення пошкоджених об’єктів.

Представники країн G7+ підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та домовилися провести додаткову зустріч для координації подальших дій.

  • Координаційна група з питань енергетики G7+ створена у листопаді 2022 року для мобілізації донорів та допомоги Україні у відновленні й захисті енергетичної інфраструктури. До її складу входять держави G7, ЄС та міжнародні фінансові інституції.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies