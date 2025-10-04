G7+ терміново зібралася через удари Росії по енергетиці України

Група G7+ з підтримки українського енергетичного сектору провела термінове засідання після масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

У засіданні взяло участь понад 100 представників держав та міжнародних організацій, серед них США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак наголосив, що удари росіян були спрямовані зокрема на об’єкти нафтогазового комплексу і нагадав, що завдяки допомозі партнерів наша держава успішно пройшла три воєнні зими, однак нині потреба у підтримці лише зростає. Серед першочергових потреб – системи фізичного та протиповітряного захисту, додаткові обсяги газу, а також обладнання для ремонтів і відновлення пошкоджених об’єктів.

Представники країн G7+ підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та домовилися провести додаткову зустріч для координації подальших дій.