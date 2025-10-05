В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ГоловнаСвіт

Reuters: аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі

У напрямку Вільнюса рухалося 13 повітряних куль.

Reuters: аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через повітряні кулі
Літак для евакуації
Фото: EPA/UPG

Аеропорт Вільнюса на декілька годин зупиняв роботу через повітряні кулі в повітряному просторі Литви, пише Reuters.

Литва відновила повітряне сполучення у своєму найбільшому та найзавантаженішому аеропорту рано в неділю після декількох годин припинення польотів та переспрямування рейсів через повітряні кулі, які, ймовірно, літали в її повітряному просторі.

Рух літаків було відновлено о 4:50 ранку (за місцевим часом) після рішення, ухваленого пізно ввечері в суботу, про тимчасове закриття повітряного простору "через можливе наближення серії повітряних куль у напрямку Вільнюського аеропорту".

Через обмеження було скасовано та відкладено близько 30 рейсів, постраждало майже 6 000 пасажирів. Частину рейсів перенаправили до сусідніх країн — Латвії та Польщі, а кілька вильотів узагалі не відбулося. Один літак, що мав прилетіти з Копенгагена, повернувся назад до Данії.

За словами голови Національного центру управління кризами Литви, у напрямку Вільнюса рухалося 13 повітряних куль. Згідно з повідомленнями Федерального управління авіації США, обмеження були пов’язані з "польотами повітряних куль". Хто саме їх запустив і з якою метою — поки що невідомо.

  • Аеропорт Мюнхена припиняв роботу через проліт дронів. 3 тисячі пасажирів не могли розпочати подорож.
  • 30 вересня у норвезькому місті Бреннейсунн помітили невідомий безпілотник, через який було призупинено роботу місцевого аеропорту. 
  • 22 вересня невідомий дрон пролетів поруч з офісом прем'єр-міністра Норвегії, штабом армії та оборонним відомством країни. Пізніше стало відомо, БпЛА запустили сінгапурські туристи, подружжя оштрафували.
