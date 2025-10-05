Фіцо заявив, що метою зовнішньої політики Словаччини "є не поразка Росії, а якнайшвидше завершення війни"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував позицію Європейського Союзу щодо війни в Україні. Він також заявив, що метою зовнішньої політики чинного словацького уряду "є не поразка Росії , а якнайшвидше завершення війни".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Фіцо також заявив, що війна могла б закінчитися вже через три місяці після початку, але "дехто хотів використати цей конфлікт лише для боротьби проти Росії".

"Війна – це не рішення. Якби ЄС витрачав стільки енергії на мир, скільки витрачає на підтримку війни в Україні, вона вже давно могла б завершитися. Я ніколи не буду воєнним прем’єром", – сказав Фіцо.

Він додав, що якщо словаки хочуть мати "прем’єра воєнного часу", то "мають обрати когось іншого".