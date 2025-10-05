Фіцо заявив, що метою зовнішньої політики Словаччини "є не поразка Росії, а якнайшвидше завершення війни"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував позицію Європейського Союзу щодо війни в Україні. Він також заявив, що метою зовнішньої політики чинного словацького уряду "є не поразка Росії , а якнайшвидше завершення війни".
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Фіцо також заявив, що війна могла б закінчитися вже через три місяці після початку, але "дехто хотів використати цей конфлікт лише для боротьби проти Росії".
"Війна – це не рішення. Якби ЄС витрачав стільки енергії на мир, скільки витрачає на підтримку війни в Україні, вона вже давно могла б завершитися. Я ніколи не буду воєнним прем’єром", – сказав Фіцо.
Він додав, що якщо словаки хочуть мати "прем’єра воєнного часу", то "мають обрати когось іншого".
- 3 вересня Фіцо відвідав військовий парад у Пекіні. У рамках візиту до Китаю він також зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним. Фіцо розповів, що під час його зустрічі з Путіним не йшлося про можливу енергетичну блокаду України і що з нашою державою "залишаються суперечки щодо енергетичних проблем".
- 11 вересня тисячі людей у Братиславі, столиці Словаччини, зібралися на протест через проросійську політику Фіцо.