FT: Росія відновила криптоплатежі попри санкції США та здійснила операцій на щонайменше $6 млрд

Росія успішно використовує криптовалюту для обходу американських санкцій, попри спроби Заходу заблокувати її фінансові потоки.

За даними Financial Times, російська криптовалютна мережа зуміла перевести щонайменше $6 млрд після серпня 2025 року — саме тоді, коли деякі з пов’язаних із нею компаній потрапили під санкції США.

У центрі цієї кремлівської криптосистеми — A7A5, стабільна криптовалюта (stablecoin), що стала основою нової російської платіжної мережі A7. Її створили як альтернативу західній фінансовій системі, після того як російські банки були відключені від SWIFT у 2022 році.

У серпні США внесли до санкційного списку біржу Grinex, зареєстровану в Киргизстані. Вона вважається наступницею ліквідованої біржі Garantex, яку американські спецслужби звинуватили у "відмиванні грошей, кіберзлочинності, тероризмі та торгівлі наркотиками".

Grinex заперечує зв’язок із Garantex, але сліди свідчать про спільні адреси, персонал і робочі схеми.

Вже наступного дня після санкцій A7A5 знищила понад 80% своїх токенів — майже 33,8 млрд монет на суму близько $405 млн.

Технічно це відбулося через команду “destroyBlackFunds”, яка позначає кошти як “брудні” та обнуляє баланс гаманця.

Але практично одразу після цього було створено стільки ж нових токенів — у новому гаманці, без жодного зв’язку зі старими. Таким чином активи отримали “чисту історію”, а відстежити походження коштів стало майже неможливо.

За даними FT, цей новий гаманець провів операції на понад $6,1 млрд із серпня, повторюючи ті самі часові та технічні шаблони, що й попередні рахунки.

Робота гаманця збігається з московським графіком — активність зростає між 10:00 і 12:00 за місцевим часом і зникає уночі та у вихідні.

Навіть чат-бот A7A5 надає підтримку “з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 20:00 за московським часом”.

Клієнти можуть купувати токени готівкою просто у відділенні Grinex, яке розташоване у вежі “Федерація” в Москві — на тому ж 14-му поверсі, де раніше працювала Garantex.

A7A5 діє на блокчейнах Tron та Ethereum і зареєстрована у Киргизстані — країні, яку Москва відносить до “дружніх юрисдикцій”. Її офіційний емітент — компанія Old Vector, також внесена до санкційного списку США.

Минулого тижня російська влада надала A7A5 офіційний статус цифрового фінансового активу. Це дозволило російським експортерам і імпортерам легально використовувати його для розрахунків через платформу державного банку Промсвязьбанк.

Банк заявляє, що кожен токен A7A5 підкріплений рублем. Промсвязьбанк, який уже перебуває під західними санкціями, володіє 49% мережі A7.

Керівник Промсвязьбанку Петро Фрадков нещодавно повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що “створюється система міжнародних розрахунків на базі A7”.

Проєкт фінансується також державним банком розвитку ВЕБ.РФ, який традиційно підтримує стратегічні ініціативи Кремля.

За словами власника мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який нині мешкає в Москві, — через систему A7 вже пройшло понад $86 млрд за 10 місяців.

На думку експертів Центру інформаційної стійкості (CIR, Лондон), мережа A7 швидко перетворюється на ключовий елемент російської “воєнної економіки”, допомагаючи обходити фінансові обмеження та забезпечувати експорт.

“A7 розширюється шаленими темпами, отримуючи значні кредити від державних структур. Її політичне значення лише зростатиме”, — йдеться у звіті CIR.

Попри санкційний тиск, система A7 продовжує зростати, отримуючи підтримку з боку державних банків і особисто Кремля.