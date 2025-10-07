Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Президент Мадагаскару призначив генерала прем'єром для придушення протестів. В ООН заявляли про 22 загиблих

Сили безпеки застосували сльозогінний газ, щоб розігнати сотні протестувальників у столиці Антананаріву, щонайменше одна людина отримала поранення.

Фото: EPA/UPG

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна призначив генерала армії прем'єр-міністром, сподіваючись придушити зростання протестів проти його керівництва, які втягнули країну в кризу. У вересні в ООН заявили про 22 загиблих демонстрантів.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

Під час останніх днів протестів у столиці Антананаріву, які очолила молодь, сили безпеки розігнали сотні демонстрантів сльозогінним газом, поранивши щонайменше одну людину. Місцеві ЗМІ також повідомили про протест у південному місті Толіара, де демонстранти спалювали шини.

Попри свої природні ресурси, Мадагаскар залишається однією з найбідніших країн світу. За даними Світового банку, у 2022 році майже три чверті населення острова, яке становить 32 мільйони, жило за межею бідності.

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна
Фото: EPA/UPG
Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна

Демонстрації почалися 25 вересня через постійні відключення води та електроенергії на збіднілому острові в Індійському океані та переросли в гнівну кампанію за відставку Раджоеліни.

“Мудро вирішив призначити Руфіна Фортуната Дімбісоа Зафісамбо, дивізійного генерала, прем'єр-міністром уряду”, – заявив Раджоеліна.

Новий прем'єр повинен “служити народу” та бути “порядним, чесним і працювати швидко”, додав президент, заявивши, що “готовий врятувати Мадагаскар”.

Фото: EPA/UPG

Рух покоління Z, який організував протести через соціальні мережі, знову закликав до відставки президента. Активісти дали Раджоеліні 48-годинний ультиматум, щоб він “позитивно відповів на їхні вимоги”.

Молодь надихається аналогічними протестами в Бангладеші, Непалі та Індонезії.

Фото: EPA/UPG

Сьогоднішні протести на Мадагаскарі фактично стали продовженням давньої історії опору на острові. У район Анкатсо, де нині тривають сутички, розпочалося повстання у 1972 році, яке призвело до повалення першого президента країни Філібера Цірана. Як і зараз, протести тоді спричинили бідність та зневіра у владі.

Наприкінці вересня ООН заявила, що у протестах загинуло щонайменше 22 людини та понад 100 отримали поранення, хоча влада цю цифру заперечує. Міжнародна організація засудила також жорстку реакцію сил безпеки, зокрема використання бойових набоїв.

Зазначимо, Християнська рада церков Мадагаскару (FFKM) заявила про готовність виступити посередником між урядом та протестувальниками.
