Світ

У Нідерландах затримали 23 пропалестинських активістів, які захопили будівлю університету в місті Неймеген

Акція була спрямована проти запланованої співпраці Радбаудського університету з ізраїльським навчальним закладом.

Поліція Нідерландів уночі звільнила будівлю Радбаудського університету в місті Неймеген, яке тривало від учорашнього дня, передає NOS.

Пропалестинські студенти з групи Nijmegen Student Encampment зайняли лабораторію на території кампусу, вимагаючи, щоб університет розірвав усі зв’язки з ізраїльськими науковими установами.

За даними поліції, затримано 23 учасників протесту, всі вони досі перебувають під вартою. Як саме проходила операція з виселення, поки що невідомо.

Напередодні ввечері правоохоронці заявляли, що не втручатимуться в ситуацію всередині будівлі з міркувань безпеки, оскільки там зберігаються надпровідні магніти та охолоджувальні гази. За словами декана Сейбренда де Йонга, пошкодження обладнання могло спричинити вибух. Хоча небезпеки для оточення не було, загроза існувала для людей усередині приміщення.

Під час зачистки поліція перевіряла будівлю поверх за поверхом — сходи всередині були забарикадовані протестувальниками. Деяких демонстрантів, які прикували себе до входу, довелося відрізати від ланцюгів.

Акція була спрямована проти запланованої співпраці Радбаудського університету з ізраїльським навчальним закладом. Активісти заявляли, що не залишать будівлю, доки адміністрація не припинить будь-які зв’язки з Ізраїлем.
﻿
