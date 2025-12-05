Ірландія, Нідерланди, Іспанія та Словенія офіційно оголосили, що не братимуть участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026 через позицію Європейської мовної спілки щодо Ізраїлю.

Як пише BBC, у четвер організатори головної музичної події Старого світу поставили крапку у тривалій дискусії щодо того, чи може Ізраїль брати участь у конкурсі на тлі війни у Смузі Гази. На засіданні у Женеві спілка погодила, що усі національні мовники без винятків можуть подавати заявки.

Чотири країни одразу ж назвали це рішення несумісним зі своїм представництвом на сцені у Відні. Деякі інші національні мовники не оголосили бойкот, але взяли час на роздуми - зокрема Ісландія та Бельгія.

Європейська мовна спілка стверджує, що зможе оприлюднити повний список учасників Євробачення-2026 до Різдва. Україна там гарантовано буде - вже оголошено 9 із 10 фіналістів національного відбору.